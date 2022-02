Genau 91 Tage wird es am Samstag her sein, dass die Eisbachtaler Sportfreunde das letzte Mal um Punkte in der Fußball-Oberliga gespielt haben. Bei der 1:3-Niederlage gegen Mülheim-Kärlich fuhren sie Ende November mit leeren Händen nach Hause. Am Samstag, 16 Uhr, wollen die Eisbären zuhause gegen den TSV Emmelshausen, dem Schlusslicht der Nord-Gruppe, drei wichtige Punkte im Westerwald behalten – im Kampf gegen den Abstieg. Oder doch sogar noch im Kampf um die Aufstiegsrunde?