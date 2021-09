Von Torschlusspanik ist bei Hassia Bingen trotz eines durchwachsenen bis enttäuschenden Starts in der Fußball-Oberliga noch nichts zu spüren. „Wenn wir das Nachholspiel am Dienstag gewinnen, stehen wir wieder in der oberen Tabellenhälfte. So schnell geht das in einer Liga, in der eben jeder jeden schlagen kann“, sagt Thomas Eberhardt, der Trainer der Binger, vor dem Heimspiel seines Teams am Dienstag um 19.30 Uhr gegen den 1. FC Kaiserslautern II.