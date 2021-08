Bingen

Freie Auswahl für Eberhardt

Mit einer Woche Verspätung steigt nun auch Hassia Bingen ins Spielgeschehen der Fußball-Oberliga ein. „Im ersten Moment habe ich ja gehadert mit dem Spielausfall in der vergangenen Woche. Die Jungs haben dann aber im Training Gas gegeben, haben das Beste draus gemacht und die Woche gut genutzt. Vielleicht war das gar nicht so verkehrt“, sagt Hassia-Trainer Thomas Eberhardt vor dem Gastspiel der Binger am Samstag um 16 Uhr bei den SF Eisbachtal.