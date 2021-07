Cochem Fix: Oberliga-Derby steigt am 14. August in Emmelshausen Der Spielplan in der Fußball-Oberliga Gruppe Nord ist festgezurrt: Eröffnet wird die Saison in knapp zwei Wochen am Freitag, 13. August, mit dem Lokalduell FV Engers gegen TuS Koblenz. Einen Tag später steht dann das nächste große Derby auf dem Plan: Im Vorderhunsrück treffen der TSV Emmelshausen und der FC Karbach am Samstag, 14.

August, um 17.30 Uhr auf dem Emmelshausener Kunstrasen aufeinander. Ob dann mehr als 500 Zuschauer erlaubt sind, wird die nächste Corona-Verordnung zeigen. Das Rückspiel zwischen dem FC und dem TSV steigt am Samstag, 16. Oktober, um 15.30 Uhr auf dem Karbacher Quintinsberg. Am zweiten Spieltag (Samstag, 21. August) empfängt Karbach um 15.30 Uhr Waldalgesheim und Emmelshausen spielt um 14.30 Uhr in Salmrohr.