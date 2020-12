Nentershausen

Es war die höchste Niederlage, die die Eisbachtaler Sportfreunde in der Fußball-Oberliga jemals hinnehmen mussten. Mit 0:10 gingen die „Eisbären“ bei der SV Elversberg II baden. Diese Pleite, ausgerechnet in der ersten Partie im neuen Jahr erlitten, galt es erst einmal zu verdauen. Am Samstag (15.30 Uhr) ist der Tabellenletzte in der Bringschuld und gegen den FC Karbach auf eine Reaktion aus.