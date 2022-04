Den TSV Emmelshausen und den FSV Jägersburg trennt in der Tabelle der Abstiegsrunde der Fußball-Oberliga ein Punkt. Am Karsamstag treffen beide um 15.30 Uhr auf Naturrasen in Jägersburg aufeinander. TSV-Coach Julian Feit spricht mit viel Respekt von den Gastgebern. Aber er weiß auch, dass sie seiner Elf liegen könnten.