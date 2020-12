Karbach

Corona-Krise, Fußball-Krise: Den großen Vereinen im Profifußball fehlen Einnahmen aus den TV-Verträgen, den kleinen Vereinen in der 2. und 3. Bundesliga die Zuschauergelder bei den Heimspielen – und auch an der Schwelle zum Profifußball machen sich die Klubs in der Regional- oder der Oberliga große Sorgen um ihre Zukunft. Dazu gehört auch der beste Hunsrücker Verein, der Oberligist FC Karbach. Auch auf dem Quintinsberg geht es in der Zeit des Spielverbots nicht ohne gravierende Einschnitte, wie der FC-Chef Daniel Bernd im Gespräch mit unserer Zeitung verriet.