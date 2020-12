Karbach

Es ist die sechste Saison am Stück für den FC Karbach in der Fußball-Oberliga: Wegen Corona präsentiert sich die fünfthöchste Spielklasse in Deutschland in einem neuen Gewand. 24 Mannschaften werden in zwei 12er-Staffeln aufgeteilt. Die Karbacher befinden sich in der Oberliga Nord und haben ihrem Kader eine neue Ausrichtung gegeben. Trainer Torsten Schmidt gibt Tabellenplatz sechs als Ziel aus. Das würde vor der Ende März beginnenden Play-Off-Runde (die Top 6 der Nord- und Süd-Staffel spielen den Aufsteiger aus, der Rest muss in die Abstiegsrunde) den vorzeitigen Klassenverbleib bedeuten.