Mit Unterstützung der Saarland Sporttoto GmbH und der Lotto Rheinland-Pfalz GmbH vergibt der Fußball-Regionalverband Südwest jedes Jahr den Fairplay-Preis in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Auch in der vorzeitig beendeten Saison 2020/2021 soll nun der Preis vergeben werden, um gerade in der aktuell schwierigen Situation ein positives Zeichen für die Vereine zu setzen und den Amateurfußball weiter zu unterstützen. Zu den Prämierten gehört auch der FC Karbach.