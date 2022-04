Ewige Oberliga-Tabelle: Eisbachtal kann zu Wirges aufschließen – Sportfreunde wollen gegen Völklingen ihre Serie ausbauen

Aktuell sind die Lokalrivalen Eisbachtaler Sportfreunde und Spvgg EGC Wirges als Oberligist und Bezirksligist durch eine Spielklasse, die Rheinlandliga, voneinander getrennt. Auf Augenhöhe hingegen liegen sie in der ewigen Tabelle der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar – wenn es optimal für „Eisbären“ läuft, am Samstagnachmittag sogar nicht nur ungefähr, sondern exakt, denn mit einem Sieg im Heimspiel gegen den SV Röchling Völklingen, das um 16 Uhr auf dem Nentershausener Kunstrasen beginnt, würde die Mannschaft von Trainer Marco Reifenscheidt die Oberliga-Zähler Nummer 1162 bis 1164 in der Eisbachtaler Historie holen und damit genauso viele wie der Konkurrent aus Wirges aufweisen.