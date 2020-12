Hesperingen/Trier

Aufmerksame Beobachter werden schon einmal vom Fußballclub F91 Düdelingen gehört haben. Der luxemburgische Serienmeister dominiert seit Jahren die oberste Spielklasse seines Landes. Auch oder insbesondere dank Mäzen Flavio Becca. Der Immobilienmakler, der in Deutschland vor allem dadurch bekannt wurde, dass er dem 1. FC Kaiserslautern eine Finanzspritze in zweistelliger Millionenhöhe zusagte, war zwei Jahrzehnte verantwortlich beim mehrfachen Europa-League-Teilnehmer. Doch damit ist mittlerweile Schluss. Stattdessen verschlug es einen der reichsten Männer Luxemburgs im Sommer 2019 zum Zweitligisten FC Swift aus Hesperingen – seinem Heimatort. Das Ziel: Swift langfristig in die nationale Spitze bringen. Mit dabei helfen soll auch der Westerwälder Daniel Hammel.