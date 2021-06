Seit Donnerstag rollt die Kugel wieder an der Waldstraße in Waldalgesheim. Alemannen-Trainer Aydin Ay hat die Oberliga-Fußballer des SVA zu einem ersten lockeren Training gebeten. Auch in den nächsten Wochen soll der Spaß im Vordergrund stehen. Im Hintergrund lief die Arbeit der Verantwortlichen während der Corona-Pause weiter. Tim Thron, der Sportliche Leiter, gibt einen Einblick in seine Tätigkeit.