Erstmals ins Saarland

Fahrten ins Saarland charakterisieren den Oberliga-Fußball. Doch seit ihrem Aufstieg 2020 in die Beletage des Südwestens kamen die Fußballer des SV Alemannia Waldalgesheim nicht in den Genuss einer solchen Reise, da die Hauptrunden der abgebrochenen Saison 2020/21 und der aktuellen Spielzeit innerhalb von Rheinland-Pfalz ausgetragen wurden. Am Samstag dürfen sich die Grün-Weißen nun aber wieder einmal in den Bus setzen und ins benachbarte Bundesland tuckern. Um 15.30 Uhr sind sie bei Hertha Wiesbach zu Gast.