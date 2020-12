Region

Die heimischen Fußballer haben die Vorbereitung auf die kommende Saison größtenteils wieder aufgenommen und prüfen nun vermehrt in Testspielen ihren Leistungsstand. Auch einige der höherklassig vertretenen Teams aus dem Kreisgebiet waren am Wochenende fleißig und sammelten weitere Spielpraxis für den in den nächsten Wochen bevorstehenden Saisonstart. Mit ihrem 6:2 bei der SG Weitefeld zeigten sich vor allem die Eisbachtaler Sportfreunde bereits in Torlaune.