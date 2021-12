Engers will Karbach überholen

Der Druck beim Fußball-Oberligisten FV Engers ist in diesem Jahr vom Kessel. Der FVE hat sich am vergangenen Wochenende durch seinen 3:1-Erfolg über den SV Gonsenheim für die Play-off-Runde um die Meisterrunde qualifiziert. Ebenso auch der FC Blau-Weiß Karbach. Am Samstag um 14.30 Uhr erwartet Karbach nun die Engerser zu einem völlig entspannten Derby der beiden Vereine aus dem Fußballverband Rheinland (FVR). Im Hinspiel hatte sich Engers durch Tore von Noel Schlesiger und Sören Klappert knapp mit 2:1 durchgesetzt.