Engers will in Pokalform FCK-Reserve besiegen

In der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Nord erwartet der FV Engers am Samstag den 1. FC Kaiserslautern II zu seinem ersten Rückrundenheimspiel. Der FVE zeigte sich am Mittwochabend beim 4:1-Erfolg im Achtelfinale des Wettbewerbs um den Rheinlandpokal beim Bezirksligisten Spvgg EGC Wirges in guter Form und möchte daran auch in der Meisterschaftsrunde anknüpfen. Der Anstoß im Stadion am Engerser Wasserturm erfolgt um 15.30 Uhr. Im Hinspiel siegte Kaiserslauterns Drittligareserve knapp mit 2:1 gegen Engers.