Engers

Der FV Engers musste sich am Mittwochabend nach fünf Siegen in Folge in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar in einem Nachholspiel aus der Hinrunde mit 0:1 beim Tabellenvorletzten TuS Mechtersheim geschlagen geben. Besonders in der zweiten Spielhälfte enttäuschte der FVE sehr. An diesem Samstag besteht für die Engerser ab 15 Uhr im nächsten Auswärtsspiel beim FV Diefflen die Gelegenheit, sich schnell zu rehabilitieren. Das Hinspiel endete mit einer 1:4-Klatsche für die Engerser im heimischen Stadion am Wasserturm.