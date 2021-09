Engers will in der Tabelle an Karbach dranbleiben

Von der unglücklichen, weil durch ein kurioses Strafstoß-tor und zwei ganz späte weitere Gegentreffer in der Nachspielzeit zustande gekommenen, 0:3-Auswärtsniederlage in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Nord beim SV Gonsenheim am vergangenen Sonntag hat sich der FV Engers am Mittwochabend gut erholt gezeigt. Der FVE siegte in der dritten Runde des Wettbewerbs um den Rheinlandpokal bei den Sportfreunden Höhr-Grenzhausen mit 5:0. Nun will der FVE am Samstag auch in der Meisterschaft zu Hause gegen den FC Blau-Weiß Karbach einen Sieg feiern. Der Anstoß im Stadion am Wasserturm ist um 15.30 Uhr.