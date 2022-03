Nach dem überraschenden 2:1-Auswärtssieg beim FC Hertha Wiesbach zum Start der Meisterrunde in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar steht der FV Engers am Samstagnachmittag gegen den TuS Mechtersheim (Anstoß im Stadion am Wasserturm: 15.30 Uhr) vor seinem Heimdebüt in dieser Gruppe. Der FVE hat sich ein neues Ziel gesetzt, zum Abschluss der Saison 2021/2022 soll ein Platz unter den ersten fünf Teams der Oberliga her.