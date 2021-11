Es sollte der große Befreiungsschlag werden. Der FV Engers wollte am 16. Spieltag in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/ Saar Nord die Weichen eindeutig in Richtung Qualifikation für die Meisterschaftsrunde der Saison 2021/2022 stellen. Doch der Schuss ging nach hinten los.