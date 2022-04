Engers verliert verdient nach durchwachsener Leistung

Nach zehn Spieltagen ohne Niederlage hat es den Fußball-Oberligisten FV Engers wieder mal erwischt: Mit 0:3 (0:1) unterlag der FVE an Karsamstag beim FC Arminia Ludwigshafen am fünften Spieltag der Meisterrunde erstmals in der Runde der besten zwölf Oberligamannschaften aus den Verbänden Rheinland, Südwest und Saarland. Trotz großer personeller Sorgen im FVE-Team sprach der Engerser Trainer Sascha Watzlawik von einer „durchwachsenen Leistung seiner Elf und einer verdienten Niederlage“.