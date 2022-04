Der FV Engers setzt seine Erfolgsserie in der Meisterrunde der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar fort. Durch den 2:0 (2:0)-Heimerfolg gegen den FV Diefflen baute der FVE seine Serie auf zehn Spiele ohne Niederlage aus und belegt in der Tabelle nun den vierten Platz, punktgleich mit dem Dritten FC Arminia Ludwigshafen. Vor 150 Zuschauern ließ Engers den Gästen im Stadion am Wasserturm über die gesamten 90 Minuten nicht den Hauch einer Chance.