An der Tabellenspitze der Meisterrunde in der Fußball-Oberliga RPS liefern sich Wormatia Worms und Eintracht Trier einen Zweikampf um den Titel und den Aufstieg in die Regionalliga. Still und heimlich hat sich der FV Engers auf den vierten Platz vorgearbeitet. Diesen Platz möchte der FVE verteidigen, und dazu ist am Samstag ab 15.30 Uhr im Stadion am Wasserturm gegen den FC Hertha Wiesbach ein Sieg wichtig.