Es war kein gewöhnliches Spiel in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Nord am 13. Spieltag im Stadion am Engerser Wasserturm. Nach zwei Roten und einer Gelb-Roten Karte für Spieler des 1. FC Kaiserslautern II standen die Gäste nach 35 Minuten nur noch mit sieben Feldspielern auf dem Engerser Kunstrasenplatz.