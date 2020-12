Emmelshausen

Nach vier Spieltagen ziert der Aufsteiger TSV Emmelshausen mit zwei Punkten das Tabellenende in der Fußball-Oberliga. Tabellarische Besserung ist nicht in Sicht, denn am Samstag (17.30 Uhr) gastiert mit dem Rheinlandpokalsieger FV Engers eine Spitzenmannschaft im Vorderhunsrück.