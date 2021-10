Im Nachholspiel der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/ Saar, Gruppe Nord, unterstrich der SV Eintracht Trier gestern Abend beim FV Engers seine Vormachtstellung in der Liga. Nach torloser erster Halbzeit schalteten die Gäste von der Mosel nach der Pause noch einen Gang höher und siegten im Stadion am Wasserturm verdient mit 4:0 (0:0) . Der FVE bleibt trotz der Niederlage auf Platz sechs der Tabelle, während Trier seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf sieben Punkte ausbaute.