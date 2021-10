Nicht immer gewinnt die spielerisch bessere Mannschaft: So war es auch am zehnten Spieltag in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, als der FV Engers mit 2:1 (1:0) gegen den FC „Blau-Weiß“ Karbach siegte. Nach einer guten Anfangsphase und der schnellen Führung für den FVE rissen die Gäste vom Hunsrück im Rheinlandderby am Engerser Wasserturm nach einer Viertelstunde zusehends das Spielgeschehen an sich. Am Ende blieb das für sie allerdings ohne zählbaren Erfolg.