Waldalgesheim

Das sind die Spiele, auf die die Waldalgesheimer Fußballer seit Jahren hingefiebert haben: Oberliga-Duelle mit den FCK-Youngstern wie am vergangenen Samstag (1:2) und nun mit dem Lokalrivalen. Am Samstag um 15.30 Uhr gastiert Hassia Bingen an der Waldstraße.