Mag es auch nur ein schwacher Trost für den TSV Emmelshausen sein. Wie ein Tabellenletzter hat er sich wahrlich nicht in der Fußball-Oberligapartie bei der U21 des 1. FC Kaiserslautern präsentiert. Trotzdem musste er sich am Ende mit 1:2 (1:1) geschlagen geben. Dabei fing es so gut für den TSV an.