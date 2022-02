Für den Fußball-Oberligisten TSV Emmelshausen entscheidet sich in den nächsten Wochen und Monaten einiges. Zum einen natürlich, ob die Vorderhunsrücker eine weitere Saison in der fünften Liga spielen werden. Aber auch, wer kommende Saison weiter das Emmelshausener Trikot trägt oder nicht. Das eine bedingt natürlich das andere, allerdings nicht in jedem Fall. Wir werfen einen auf die Kaderplanung des TSV für die Saison 2022/2023.