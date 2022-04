Die zweite weite Auswärtsfahrt steht für den TSV Emmelshausen in der Abstiegsrunde der Fußball-Oberliga innerhalb von fünf Tagen an: Ging es am Mittwoch nach Speyer, setzt sich der TSV-Tross am Sonntag Richtung Saarland in Bewegung. Um 14 Uhr ist Anstoß bei der SV Elversberg II. Einem Gegner, der dem letzten sehr ähnlich ist, aber dann doch wieder nicht.