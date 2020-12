Emmelshausen/Karbach

Das Derby in der Fußball-Oberliga zwischen dem TSV Emmelshausen und dem FC Karbach findet am Samstag nicht statt. Beide Vereine einigten sich am Freitagmittag auf eine Absage. Die Bedenken sind wegen der aktuellen Corona-Situation bei 500 Zuschauern, die dem Derby beigewohnt hätten, letztlich zu groß gewesen. „Die Absage ist die einzige richtige Entscheidung“, sagen Emmelshausens Sportlicher Leiter Karl Hartmann und Karbachs Vorsitzender Daniel Bernd: „Da sprechen beide Vereine eine Sprache.“