Es geht um einiges am Freitagabend ab 20 Uhr in Mülheim-Kärlich, wo der TSV Emmelshausen als Tabellenelfter der Fußball-Oberliga beim Zehnten zu Gast ist. Ein Punkt trennt die beiden Klubs, für die es momentan in der Nord-Gruppe so aussieht, als ginge es nach Hin- und Rückrunde der Zwölferliga in die Abstiegsrunde. Emmelshausen bleiben mit der Partie a Freitag Spiele dafür Zeit, das zu verhindern, den Mülheim-Kärlichern acht.