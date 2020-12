Archivierter Artikel vom 20.10.2020, 15:40 Uhr

Emmelshausen

Emmelshausen gegen Karbach: Maskenpflicht beim Derby

Am Samstagabend (17.30 Uhr) steigt auf dem Kunstrasen an der Hunsrückhöhenstraße das große Derby in der Fußball-Oberliga zwischen dem TSV Emmelshausen und dem FC Karbach. 500 Zuschauer werden erlaubt sind, es ist nur noch ein kleines Restkontingent an Karten für das Derby (Anmeldung im Internet unter www.tsvemmelshausen.de) erhältlich.