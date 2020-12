Archivierter Artikel vom 13.10.2020, 11:08 Uhr

Emmelshausen Emmelshausen gegen Karbach: Hier gibt es Karten fürs Derby Noch anderthalb Wochen, dann steigt am 24. Oktober um 17.30 Uhr in der Fußball-Oberliga das Vorderhunsrück-Derby zwischen dem TSV Emmelshausen und dem FC Karbach.

Nach den Corona-Bestimmungen sind 500 Zuschauer erlaubt, beide Lager verständigten sich darauf, dass sie jeweils 250 Karten erhalten. Der TSV bietet die Karten am Donnerstagabend im Vereinsheim am Kunstrasenplatz an, der FCK verkauft seine Tickets ab sofort in seiner Geschäftsstelle in Emmelshausen (Rhein-Mosel-Straße 46).