Es ist das größte Fußballspiel in der Region – und das erste große Match im Hunsrück nach der ellenlangen Corona-Zwangspause: Am Samstag stehen sich um 17.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz an der Hunsrückhöhenstraße der Gastgeber TSV Emmelshausen und sein Ortsnachbar FC Karbach gegenüber. Der Auftakt in die Saison der Oberliga Gruppe Nord könnte nicht besser sein – das sagen alle Beteiligten.