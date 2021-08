Noch ein Tag, dann hat das Warten ein Ende – am Samstag steigt um 17.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz an der Hunsrückhöhenstraße am ersten Spieltag der Fußball-Oberliga das Vorderhunsrück-Derby zwischen dem TSV Emmelshausen und dem FC Karbach. Es ist ein Knaller zum Saisonstart und nach der langen Corona-Zwangspause. „Wir hätten vorsichtig ausgedrückt auch 1300 bis 1500 Karten verkaufen können“, sagt der TSV-Abteilungsleiter Reinhold Retzmann.