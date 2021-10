Kellerduell in der Fußball-Oberliga: In der Nord-Gruppe empfängt am Samstag um 17.30 Uhr das Schlusslicht TSV Emmelshausen (zwölf Spiele, acht Punkte) den Vorletzten FSV Salmrohr (elf Spiele, neun Punkte). Logisch ist: Der TSV würde gerne an seinen Gästen vorbeiziehen. Problematisch ist: Emmelshausen muss einige personelle Probleme lösen im zweiten Spiel der Rückrunde in der Zwölferliga.