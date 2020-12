Andernach

Fast fünf Monate nach dem letzten Spiel (2:1 am 7. März beim SV Gonsenheim) stand die TuS Koblenz mal wieder in mannschaftlicher Geschlossenheit auf dem Fußballplatz. Nach langer Coronapause trat der von Anel Dzaka trainierte Oberligist bei der klassentieferen SG 99 Andernach an, am Ende stand nach überzeugender Leistung ein auch in dieser Höhe verdienter 4:0 (1:0)-Erfolg.