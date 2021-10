Irgendwie wusste Philipp Frank nicht so recht, wie er das 1:1 (0:0) des TSV Emmelshausen in der Gruppe Nord der Fußball-Oberliga bei der TuS Koblenz bewerten sollte. Am Ende überwog aber doch die Freude über den Punkt beim Co-Trainer, denn gerade wegen der Personalsituation bei den Vorderhunsrückern war ein Unentschieden nicht unbedingt zu erwarten