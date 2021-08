Eisbären brauchen mehr Effektivität – Nach 1:1 gegen Bingen geht's am Mittwoch auf den Betzenberg

„Wir werden in den nächsten Wochen jeden Spieler aus unserem Kader benötigen“, sagte Marco Reifenscheidt bereits vor der ersten Oberliga-Partie mit dem Blick auf den Spielplan. Die Englischen Wochen in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse verlangen den Akteuren erst recht nach der langen Pause einiges ab. Die von Reifenscheidt trainierten Eisbachtaler Sportfreunde befinden sich bereits mittendrin in der ersten Woche mit drei Partien. Nach dem 1:1 gegen Hassia Bingen am Samstag (unsere Zeitung berichtete) machen sich die Unterwesterwälder am Mittwoch auf in Richtung Pfalz. Ab 20 Uhr messen sie sich auf Rasenplatz 4 im Schatten des Fritz-Walter-Stadions mit der Zweitvertretung des 1. FC Kaiserslautern, bei dem es der Ex-Eisbachtaler Matheo Raab inzwischen als Stammtorhüter in die Drittliga-Mannschaft geschafft hat.