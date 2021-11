Eisbachtals Traum droht zu platzen: Nach dem 1:2 gegen Engers rückt der sechste Platz vorerst in weite Ferne

Weichenstellung im Westerwald/Wied-Duell der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/ Saar: Durch den 2:1 (1:0)-Erfolg bei den Eisbachtaler Sportfreunden hat der FV Engers am Mittwochabend seinen Platz in der oberen Hälfte der Nord-Gruppe weiter gefestigt und ist dem Ziel, in die Meisterrunde einzuziehen, einen vielleicht schon entscheidenden Schritt nähergekommen. Bei den Eisbären, die nach dem Schusspfiff enttäuscht zu Boden sanken, ist nach der zweiten Niederlage in Folge hingegen weiter zittern angesagt.