Emmelshausen

Abschluss der englischen Woche zum Auftakt in der Fußball-Oberliga, Staffel Nord: Der TSV Emmelshausen gastiert mit einem Punkt und 0:2 Toren im Gepäck am Samstag (15.30 Uhr) in Nentershausen bei den Eisbachtaler Sportfreunden, die nach der 0:4-Pleite bei Eintracht Trier am Mittwoch mit 2:0 über die TuS Koblenz triumphierten.