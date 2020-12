Nentershausen

Am 9. September war die Fußballwelt für die Eisbachtaler Sportfreunde noch in Ordnung. Mit einem 2:0-Erfolg gegen die TuS Koblenz hatten die Unterwesterwälder am zweiten Spieltag der Oberliga (Staffel Nord) ein echtes Ausrufezeichen gesetzt, die bevorstehenden Aufgaben ließen sich mit Zuversicht angehen. Etwa zwei Monate später befinden sich die Eisbachtaler aber wieder im Wartemodus. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde auch in der Oberliga mindestens bis Anfang Dezember der Spielbetrieb ausgesetzt – und das in einer Phase, in der sich die Sportfreunde nicht wirklich in Bestform befunden hatten.