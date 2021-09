Eisbachtals Gegner macht keine halben Sachen: Sportfreunde erwarten beim FSV Salmrohr ein umkämpftes Spiel – Einladungen sind diesmal tabu

Von einem „gebrauchten Tag“ sprach Marco Reifenscheidt unmittelbar nach dem jüngsten 0:3 gegen den FC BW Karbach und meint auch jetzt noch, dass „da nicht viel lief“. Doch er habe das Spiel mit seinem Trainerteam aufgearbeitet, sagt der Coach der Eisbachtaler Sportfreunde. „Wir sind schon in der Lage, das richtig einzuordnen, und wissen auch um die Situation.“ Diese hat sich, was das Personelle angeht, nicht merklich verbessert, weiter fehlen etliche Spieler, während einzig Masaya Omotezako-Wieland zurückkehrt. Dennoch soll der nächste Spieltag in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar wieder ein besserer werden für die Eisbären, wenn diese am Sonntag, 15 Uhr, beim FSV Salmrohr antreten.