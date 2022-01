Nach etwas mehr als sechs Wochen Winterpause steigen die Fußballer der Eisbachtaler Sportfreunde – zunächst personell unverändert – an diesem Dienstag um 19.45 Uhr in Nentershausen wieder in die Vorbereitung auf die restlichen Saisonspiele der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ein.