Nach zwei abgebrochenen Corona-Spielzeiten wollen die Fußballer der Eisbachtaler Sportfreunde nun endlich beweisen, dass sie zu Recht in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar spielen. Bereits seit Anfang Juni – unmittelbar nachdem in Rheinland-Pfalz wieder Mannschaftstraining möglich war – sind die Eisbären wieder in die Vorbereitung eingestiegen, um fit zu werden für die Saison 2021/2022 in der zweigeteilten fünften Liga.