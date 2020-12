Nentershausen

Die rheinhessischen Wochen gehen für die Eisbachtaler Sportfreunde in der Nord-Staffel der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar in die nächste Runde. Nach dem Gastspiel beim SV Alemannia Waldalgesheim (0:1) bekommen es die „Eisbären“ mit einem weiteren Team aus dem Kreis Mainz-Bingen zu tun. Am Samstag, 15.30 Uhr, ist mit Hassia Bingen der Tabellendritte in Nentershausen zu Gast.