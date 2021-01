Nentershausen

Was bleibt ihnen dieser Tage anderes übrig? Auch die Eisbachtaler Sportfreunde arbeiten an ihrer Zukunft, von der niemand sagen kann, wann diese beginnt – geschweige denn, wie sie am Tag X ausschaut. Immerhin wird Schritt für Schritt klarer, wer an dieser Zukunft beteiligt sein soll und wer nicht. Nachdem sich der Fußball-Oberligist kurz vor dem Jahreswechsel mit dem Trainerteam um Chefcoach Marco Reifenscheidt auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt hatte, wurden jetzt erste Maßnahmen bekannt, die den Kader betreffen.