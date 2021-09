Eisbachtal verliert packenden Kampf in Engers: Max Hannappels Treffer ist im Derby zu wenig für die Sportfreunde – Am Ende geht es heiß her

Wie sich die Situation im neuen Jahr entwickeln wird, wenn es in Meister- und Abstiegsrunde weitergeht, weiß keiner so genau. Aktuell ist die Zweiteilung der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar aber ein Garant für tolle Duelle in Serie. Bestes Beispiel aus der Nord-Gruppe vom Mittwochabend: Der FV Engers und die Eisbachtaler Sportfreunde boten den 360 Zuschauern einen verbissenen Kampf, in dem Ende die Gastgeber mit 2:1 (1:0) knapp die Oberhand behielten. Dass hinterher die Emotionen ein bisschen zu hoch kochten, was nach dem Abpfiff zu Roten Karten für Eisbachtals Torwarttrainer Tino Rauch und den Engerser Teammanager Alexander Naric führte, war eine der weniger schönen Randnotizen.